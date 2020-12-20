شكرا لقرائتكم خبر عن مستشارة الصحة لشؤون الأبحاث: التجارب السريرية على اللقاح الصينى مستمرة لمدة عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشارة وزيرة الصحة لشؤون الأبحاث، إن هناك لجانا تضم عددا من التخصصات في وزارة الصحة للاطمئنان على جودة اللقاح الصيني لعلاج فيروس كورونا المستجد، للتأكد من درجة أمانه وفاعليته.

وأكدت الدكتورة نهى عاصم، خلال لقائها مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "من القاهرة" المذاع على فضائية "سكاى نيوز عربية"، اليوم السبت، أن الحصول على لقاح فيروس كورونا اختياري وليس اجباريا.

ولفتت إلى أنه كلما أصبحت المناعة قوية لدى المريض أصبح عدد الإصابات بفيروس كورونا أقل. وأشارت إلى أنه لا يوجد شهادة تثبت أخذ لقاح فيروس كورونا.

ونوهت أن التجارب السريرية للقاح الصيني مستمرة على مدار عام، بالإضافة إلى تجارب على أدوية لعلاج فيروس كورونا وسوف يتم الإعلان عنها في الوقت المناسب.