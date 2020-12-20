شكرا لقرائتكم خبر عن "التنشيط السياحى" تستقبل أول رحلة طيران قادمة من برلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل أعضاء المكتب السياحي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، بمدينة الغردقة، مساء اليوم، أول رحلة طيران قادمة من العاصمة الألمانية برلين على متنها 125 راكبا، وذلك منذ استئناف الحركة السياحية الوافدة لمصر في أول يوليو الماضي.

ومن جانبها، أكدت إيمان محمود رئيس قطاع السياحة الداخلية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، علي أن السوق الألماني يعد من الأسواق السياحية الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر، لافتة إلى قيام أعضاء المكتب السياحي للهيئة بمدينة الغردقة باستقبال السائحين والترحيب بهم، كما قاموا بتقديم الورود والهدايا التذكارية لهم.

مضيفة أن هذه الرحلة هي نتاج ثمرة الجهود التي بذلتها وزارة الخارجية المصرية والسفارة المصرية بألمانيا لاستعادة الحركة السياحية الألمانية الوافدة إلى مصر، بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار المصرية.

وأوضحت إيمان محمود أن هذه الرحلة تأتي في ضوء استمرار توافد الرحلات السياحية الخارجية التي تصل إلى مصر منذ استئناف حركة السياحة اعتبارا من أوائل يوليو الماضي.

جدير بالذكر أن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار كان قد توجه في شهر سبتمبر الماضي في زيارة قصيرة الي العاصمة الألمانية برلين والتي تعتبر أول زيارة لمسئول مصري إلى دولة ألمانية بعد أزمة فيروس كورونا المستجد، عقد خلالها عددا من اللقاءات الرسمية والمهنية لبحث استئناف حركة السياحة الألمانية الوافدة إلى المقاصد السياحية المصرية حيث التقى بوزير الدولة لشئون السياحة، ووزير الدولة للشئون الخارجية في ألمانيا، ورئيس لجنة أزمة الكورونا في ألمانيا، ورئيس لجنة السياحة بمجلس النواب الألماني البوندستاج.