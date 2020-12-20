شكرا لقرائتكم خبر عن مدير "حياة كريمة" بوزارة التضامن: اهتمام الرئيس بالريف لم يحدث منذ 40 عاما والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور خالد عبد الفتاح، مدير مبادرة حياة كريمة بوزارة التضامن، إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتنفيذ المشروع القومى لتطوير 1000 قرية، يعكس مفهوم التنمية الشاملة التى تتبنها الدولة المصرية.
وأضاف "عبد الفتاح"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "المواجهة"، الذى تقدمه الإعلامية ريهام السهلى، عبر قناة "extra news"، أن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالريف المصرى لم يحدث منذ ما يزيد عن 40 عاما مضت، مشدداً على أن الاهتمام بالريف على مدى العقود الأربع الماضية كانت شكلية، وتابع:" نحن الآن أمام مبادرة تنمية شاملة".
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني"، وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول متابعة "المخطط التنفيذي للمشروع القومي لتطوير 1000 قرية على مستوى الجمهورية".
ووجه الرئيس ببلورة المشروع القومي لتطوير الـ1000 قرية على مستوى محافظات الجمهورية في سياق جهد متكامل ومنظم من قبل كافة الأجهزة الحكومية المعنية، وذلك في إطار التنمية المستدامة التي تستهدف الريف المصري، لرفع قدرات البنية الأساسية لتلك القرى والكفور والنجوع من كافة الجوانب الخدمية، والمعيشية، والاجتماعية لتغيير واقع الحياة لمواطني تلك القرى إلى الأفضل وعلى نحو شامل، وذلك مواكبةً للجهود التنموية التي تشمل كافة القطاعات بالدولة.
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