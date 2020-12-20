شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الطائفة الإنجيلية: تعليق الاحتفالات والاقتصار على قداس الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية، أنه تقرر تعليق الاحتفالات بكل الكنائس والسماح بالصلاة يوم الأحد، قائلا: "تقرر تعليق الاحتفالات واقتصارها على صلاة الأحد، وسنقرر استمرار الإجراءات حال تصاعد بالتنسيق مع الكنائس ومع اتجاهات الدولة ورصد المؤسسات لانتشار المرض، ولن نتردد فى اتخاذ قرارات حاسمة فى أى وقت، فالأهم فى المقدمة صحة المواطن، خاصة أن الإصابات أدت إلى وفاة 5 قساوسة جراء الإصابة.

وكشف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدى، مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، الذى يعرض عبر شاشة "ON"، أن حضور الجنازات يقتصر على أسرة المتوفى فقط، ولا تُعقد أى عزاءات فى قاعات المناسبات، وفيما يخص الأفراح يتم قصر مراسم الزواج على حضور أسرتى العريس والعروس لمن يرغب فى ذلك، ومن لم يوافق على هذه الشروط مش هنعمله فرح.

وكشف أن مصر ضمن الدول المؤمن احتياجاتها من جرعات اللقاح عبر منظمة "كوفاكس"، وجرى الاتفاق على نحو 20 مليون جرعة تصل فى الربع الأول من 2021، مشددا على أن وزارة الصحة تتخذ دائما إجراءات صحية استباقية، كالذى تم عبر توفير لقاح "سينو فارم" للطواقم الطبية.