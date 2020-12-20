رئيس الطائفة الإنجيلية: تعليق الاحتفالات والاقتصار على قداس الأحد

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الطائفة الإنجيلية: تعليق الاحتفالات والاقتصار على قداس الأحد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية، أنه تقرر تعليق الاحتفالات بكل الكنائس والسماح بالصلاة يوم الأحد، قائلا: "تقرر تعليق الاحتفالات واقتصارها على صلاة الأحد، وسنقرر استمرار الإجراءات حال تصاعد بالتنسيق مع الكنائس ومع اتجاهات الدولة ورصد المؤسسات لانتشار المرض، ولن نتردد فى اتخاذ قرارات حاسمة فى أى وقت، فالأهم فى المقدمة صحة المواطن، خاصة أن الإصابات أدت إلى وفاة 5 قساوسة جراء الإصابة.
وكشف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدى، مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، الذى يعرض عبر شاشة "ON"، أن حضور الجنازات يقتصر على أسرة المتوفى فقط، ولا تُعقد أى عزاءات فى قاعات المناسبات، وفيما يخص الأفراح يتم قصر مراسم الزواج على حضور أسرتى العريس والعروس لمن يرغب فى ذلك، ومن لم يوافق على هذه الشروط مش هنعمله فرح.
وكشف أن مصر ضمن الدول المؤمن احتياجاتها من جرعات اللقاح عبر منظمة "كوفاكس"، وجرى الاتفاق على نحو 20 مليون جرعة تصل فى الربع الأول من 2021، مشددا على أن وزارة الصحة تتخذ دائما إجراءات صحية استباقية، كالذى تم عبر توفير لقاح "سينو فارم" للطواقم الطبية.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الطائفة الإنجيلية: تعليق الاحتفالات والاقتصار على قداس الأحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.