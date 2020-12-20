شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير السياحة: إيقاف إقامة الأفراح بالمنشآت السياحية لحين انتهاء الجائحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عبد الفتاح العاصى مساعد وزير السياحة والآثار، نحن مسئولون فقط على الفنادق والمطاعم السياحية، أما بقية المنشآت فمسئولة عنها المحليات، وحرصا من الدولة والحكومة تم أخذ التوصيات حفظا على صحة المواطنين، ونحن لا نضمن التجمعات والأعداد بها وكان لابد من وضع اشتراطات وتم تعميمها على الفنادق.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد على، وفى المقابل هناك من يتصرف تصرفات غير حضارية ويقوم بالاحتفال داخل فلل بعيدا عن الفنادق التى التزمت بالاشتراطات، أما عن الفنادق فى حال عدم التزامها نقوم بتطبيق العقوبات وفى حال تكرار المخالفة يتم تشديد العقوبات، وقد تصل إلى إلغاء ترخيص المنشأة، ولا توجد قاعات يتم عملها بالقاعات خلال الفترة ماضية، وكان يتم إقامتها فى الأماكن المفتوحة وتم إيقاف الأفراح لحين انتهاء الجائحة.