المنشآت الفندقية: احتفالات رأس السنة قاصرة على العشاء المميز والبرامج الترفيهية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق علاء عاقل رئيس غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر، على قرار وزارة السياحة بإلغاء احتفالات رأس السنة داخل الفنادق، قائلا: "القرار من قبل السياحة اتخذ في إطار توخي الحذر من عدم تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا"، مشيرا أن الاحتفالات التى تم إلغائها هى الحفلات الغنائية أو المهرجانات الثقافية أو السياحية.
وكشف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، الذى يعرض عبر شاشة "ON": أن محافظة البحر الأحمر قامت بإلغاء كافة تعاقداتها فيما يخص بند احتفالات رأس السنة منذ بداية الموسم الشتوى وليس الآن فقط، قائلا: "لكن هذا لا يمنع وجود عشاء مميز في ليلة رأس السنة بالإضافة للبرامج الترفيهية المعتادة اليومية مع إتخاذ الإجراءات الاحترازية المحددة مسبقاص من وزارة الصحة ".
وواصل: "إلغاء الحفلات الغنائية والمهرجانات نتيجة طبيعيتها وصعوبة السيطرة عليها وتطبيق الإجراءات الاحترازية عليها أما بالنسبة للمطاعم والعشاء المميز المعتاد في ليلة رأس السنة فهو يخضع للإجراءات الاحترازية منذ بداية فتح الفنادق وفقاً لقرار وزارة السياحة، والقرار يشمل كافة المحافظات بما فيها القاهرة وأسوان وليس هناك آى حفلات بها مطربين أو راقصات ".
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