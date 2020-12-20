شكرا لقرائتكم خبر عن المنشآت الفندقية: احتفالات رأس السنة قاصرة على العشاء المميز والبرامج الترفيهية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق علاء عاقل رئيس غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر، على قرار وزارة السياحة بإلغاء احتفالات رأس السنة داخل الفنادق، قائلا: "القرار من قبل السياحة اتخذ في إطار توخي الحذر من عدم تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا"، مشيرا أن الاحتفالات التى تم إلغائها هى الحفلات الغنائية أو المهرجانات الثقافية أو السياحية.

وكشف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، الذى يعرض عبر شاشة "ON": أن محافظة البحر الأحمر قامت بإلغاء كافة تعاقداتها فيما يخص بند احتفالات رأس السنة منذ بداية الموسم الشتوى وليس الآن فقط، قائلا: "لكن هذا لا يمنع وجود عشاء مميز في ليلة رأس السنة بالإضافة للبرامج الترفيهية المعتادة اليومية مع إتخاذ الإجراءات الاحترازية المحددة مسبقاص من وزارة الصحة ".

وواصل: "إلغاء الحفلات الغنائية والمهرجانات نتيجة طبيعيتها وصعوبة السيطرة عليها وتطبيق الإجراءات الاحترازية عليها أما بالنسبة للمطاعم والعشاء المميز المعتاد في ليلة رأس السنة فهو يخضع للإجراءات الاحترازية منذ بداية فتح الفنادق وفقاً لقرار وزارة السياحة، والقرار يشمل كافة المحافظات بما فيها القاهرة وأسوان وليس هناك آى حفلات بها مطربين أو راقصات ".