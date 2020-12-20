شكرا لقرائتكم خبر عن موقف الوراق الجديد.. طريق القضاء على المواقف العشوائية.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنشأت محافظة الجيزة موقف الوراق الجديد، أسفل محور روض الفرج بنطاق حى الوراق، والمقام على مساحة 10 آلاف متر كمرحلة أولى ليكون موقف نموذجى يستوعب كافة الخطوط الداخلية ولنقل المواقف العشوائية المتواجدة بصورة غير منظمة بحى الوراق. ويعرض ”الخليج 365” أهمية موقف الوراق فى القضاء على المواقف العشوائية بالوراق وتحقيق السيولة المرورية فى الانفوجراف التالى..

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