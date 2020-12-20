شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: إرسال نتائج امتحان الدبلومة الأمريكية على البريد الإلكترونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، بدء إرسال نتائج الطلاب الذين أدوا امتحانات ال EST يومى 4، 5 ديسمبر على البريد الإلكترونى للطلاب.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اتاحت لطلبة الدبلومة الأمريكية، التسجيل فى امتحانات EST فى الفترة القادمة، من خلال هذا الرابط: https://est.moe.gov.eg

قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، أن الوزارة أغلقت ملف امتحانات دفعة طلبة الدبلومة الأمريكية لهذا العام، بعد تقديم كل الحلول الممكنة ونبذل الجهد لإدارة العام الدراسى الجديد لملايين من طلبة التعليم المصرى، موضحا أن الوزارة ستبحث موضوعات الشهادات المختلفة والماتشينج مع وزارة التعليم العالى، ونعلن النتيجة فى يناير 2021، موجها رسالة إلى أولياء الأمور: "نرجو عدم الجدل حول هذا إلى ذلك الحين".

وأوضح الوزير: "اختبارات ACT هى اختبارات الكترونية معتمدة داخل مصر لطلاب الدبلومة الأمريكية، من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى كتقييم مؤدى إلى تنسيق الجامعات ويتيح للطالب عدد سبع محاولات سنويًا، كما يتيح اختبار Subject Test، وتجرى الاختبارات فى شهور (سبتمبر – أكتوبر – ديسمبر- فبراير- أبريل – يونيو- يوليو).

وأعلن الوزير الضوابط المتعلقة بالتنسيق للجامعات:

1- يمكن اختبار ACT الطلاب من دخول الكليات الأدبية حال اجتيازهم اختبارات اللغة الإنجليزية وعددهم اثنان + اختبار Math (الرياضيات) فقط.

2- عند رغبة الطالب دخول الكليات العملية فيما عدا القطاع الطبى وقطاع الهندسة فعليه إضافة اختبار Science الخاص باختبارات ACT إلى ما سبق.

3- يحتاج الطالب إلى اجتياز اختبار Subject Test عند دخول أحد كليات القمة بقطاعى الطب والهندسة بحسب اختياره وهو يعادل اختبار Sat2.

4- لا يحتاج الطالب عند دخول اختبارات Subject Test إلى اجتياز اختبار Science الخاص باختبارات ACT.

5- يمكن للطالب الاختيار ما بين اختبار ACT أو Sat1، ويمكنه أيضًا الاختيار ما بين اختبار Subject Test أو Sat2.

6- يتمتع الطالب المصرى بجميع المحاولات من كلا النظامين فى عدد المحاولات دون أن يؤثر ذلك على العدد النهائى للمحاولات، أى يتمتع فى كل عام بجميع المحاولات من الاختبارين فى أن واحد.

7- يمكن للطالب اجتياز ACT مع اختبار Sat 2 كما يمكنه أيضًا اجتياز اختبار Sat 1 مع اختبار Subject Test الخاص باختبارات ACT بحسب الأحوال وحين رغبة الطالب فى ذلك.

8- اختبارات ACT وSubject Test تتيح للطالب الذى يدرس فى مصر أو خارجها دخول جميع الجامعات والكليات المصرية الحكومية والخاصة.

9- تسرى ذات قواعد التنسيق الخاصة بال Bonus Matching على الطلاب الذين يجتازون اختبارات ACT واختبارات Subject Test.