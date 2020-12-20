شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ رعاية بأحد مستشفيات العزل: الاستهانة بالإجراءات أدت لزيادة أعداد الوفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أيمن ثروت أستاذ التخدير والرعاية المركزة بمستشفى عين شمس بالعبور للعزل، إن هناك ارتفاع فى حالات الإصابات بكورونا، أعادنا إلى الحالة التى كنا عليها خلال شهرى يونيو ويونيو الماضيين، مشيرا إلى أن التعامل مع الفيروس والمرضى قد اختلف مما كان عليه في الموجه الأولى، فهناك استهانة كبيرة من المواطنين بهذا الفيروس من عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية، وكذالك من ارتداء الكمامة، والتوجه إلى المستشفيات فى وقت متأخر.

وتابع ثروت خلال مداخلة عبر خاصية سكايب في برنامج مساء dmcوالذى تقدمه الإعلامية إيمان الحصرى، قائلا إنه لابد على من يشعر بأعراض الفيروس فيجب عليه أن يسرع بالذهاب إلى المستشفى لان العلاج فى البداية يكون أسهل بكثير من تفاقم المرض، مشيرا إلى أنه ليس هناك موعد محدد للتطعيم الاطقم الطبية باللقاح الصيني ولكنه من المتوقع أن يكون قريبا.