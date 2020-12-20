شكرا لقرائتكم خبر عن قرارات الطائفة الإنجيلية لمواجهة الموجة الثانية من كورونا.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر المجلس الإنجيلى ورؤساء المذاهب الإنجيلية، برئاسة الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، فى اجتماعه اليوم تعلق الاحتفالات والأنشطة فى الكنائس حتى 15 يناير لمواجهة جائحة فيروس كورونا. كما اتخذ المجلس عدد من القرارات بسبب حول تداعيات انتشار فيرس كورونا يوضحها الخليج 365 فى الانفوجراف التالى: تعليق كافة الأنشطة بجميع كنائس الطائفة الإنجيلية بداية من 21 -12 حتى 15 -1- 2021.

السماح بأداء العبادة يوم الأحد مع تشديد كافة الإجراءات الاحترازية

تفويض رؤساء المذاهب والمجامع بتعليق العبادة يوم الأحد إذا لزم الأمر.

اقتصار المناسبات (الجنازات والأفراح) على الأسرة فقط.

قصر الاحتفال بعيد الميلاد المجيد على أعضاء المجلس العام ورؤساء المذاهب ورعاة كنيسة قصر الدوبارة

إذاعة احتفال عيد الميلاد المجيد على القنوات الفضائية المصرية والمسيحية ووسائل التواصل الاجتماعى.

تخصيص آخر 3 أيام فى 2020 للصوم والصلاة لرفع الوباء عن مصر والعالم. كما اتخذ المجلس عدد من القرارات بسبب حول تداعيات انتشار فيرس كورونا يوضحها الخليج 365 فى الانفوجراف التالى:

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