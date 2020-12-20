شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المهندسين تؤكد عدم صلتها باستمارات زيادة معاشات متداولة بمواقع التواصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النقابة العامة للمهندسين، إنها لاحظت خلال الفترة الأخيرة تداول استمارات منسوبة لنقابة المهندسين، على وسائل التواصل الاجتماعى، مطلوب ملؤها ومنتشرة لزيادة معاشات نقابة المهندسين، مؤكدة أن هذه الاستمارة لا تمت بصلة للنقابة، وليست صادرة منها، وليس للنقابة علاقة بها نهائيا.

وأكدت النقابة، فى بيان، الحقائق التالية:

1- ما تسدده النقابة للمهندسين وأسرهم المستحقين للمعاش (102.5) مليون جنيه (مئة واثنان ونصف مليون) جنيه شهريا، وإجمالى المنصرف سنويا للمعاشات (1.230) مليار جنيه (مليار ومائتين وثلاثون مليون) جنيه، وإجمالى المنصرف على الرعاية الصحية حوالى (179) مليون جنيه (مئة وتسعة وسبعين مليون) جنيه سنويا، ليصبح إجمالى المنصرف (1.409) مليار جنيه (مليارا وأربعمائة وتسعة ملايين) جنيه سنويا.

2- إيرادات النقابة السنوية بعد تعويض خسائر (222) مليون جنيه (مئتين واثنين وعشرين) مليون جنيه عن فتره المجلس السابق فى حدود (1.505) مليار جنيه (مليار وخمسمئة وخمسة ملايين) جنيه.

3- المطلوب من خلال الشائعات المتداولة زيادة المعاش إلى (1800) (ألف وثمانمائة) جنيه شهريا للمهندس، أى نصل إلى مصروفات تعادل (2.767) مليار جنيه (مليارَى وسبعمئة وسبعة وستين مليون) جنيه سنويا، وهو ما يقرب من ضعف إيرادات النقابة الحالية.

4- إيرادات النقابة عام 2020 تعرضت لظروف جائحة كورونا فى انخفاض حجم الأعمال بمصر والعالم.

5- قدمت النقابة تعديلًا للقانون لتحسين الإيرادات، وتم مناقشته والموافقة المبدئية عليه، وباقى الموافقة النهائية من مجلس النواب.

6- جارٍ عمل تحديث للدراسة الاكتوارية الخاصة بالمعاشات.

وأكدت نقابة المهندسين ومجلسها الأعلى، على توافقها التام مع رغبة الأعضاء لتقديم أفضل الخدمات للمهندسين، أعضاء النقابة، ومنها المعاشات، وتم البدء فعلًا فى تفعيل نظام الرعاية الطبية وتحويل تطبيقاتها لتكون إلكترونيا، لتوفير العناء الذى كان يلاقيه المهندسين، وخاصة كبار السن، وتبذل النقابة ومجلسها الأعلى وهيئة المكتب، كل مساعيها لتقديم الأفضل واللائق من خدمات لأبناء النقابة الأعزاء، وهذه المهنة العريقة.

وطالبت جميع أعضائها بعدم الانصياع وراء الشائعات المغرضة التى تهدف للإثارة وعمل خلل فى استقرار النقابة، لمحاوله عرقلتها عن تطبيق برنامج الإصلاح الذى بدأت فيه ولا رجعة فيه لتصحيح المسار، ومضيفه: يعمل من يروج لمثل هذه الشائعات على إيجاد بلبلة وفرقة بين مجلس النقابة وأعضائها المحترمين، مشيرة إلى أنها فى حاجة ماسة، لتضافر كل الجهود، لرفع شأن النقابة ومهنة الهندسة، ولمن أراد أن يتقدم بأى أفكار بناءة تسهم فى ذلك، فليتقدم بها ليكون معاونًا وبنّاءً لنقابته العريقة.