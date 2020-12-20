شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: سنفتح تحقيقا فنيا وطبيا وإداريا فى أزمة منتخب الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أشرف صبحي، إن لاعبو منتخب الشباب وصلوا مساء اليوم السبت إلى مطار القاهرة عائدين من تونس، مشيراً إلى الجهاز الفني لمنتخب الشباب بذل جهداً كبيراً، كما أن الإجراءات الاحترازية كانت تجري من مسحات طبية، وقبل السفر وقعوا الكشف الطبي.

وأكمل صبحي، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج الحكاية، تقديم الإعلامي عمرو أديب، أن ربيع ياسين المدير الفني طلب السفر مبكراً إلى تونس لتقييم الأوضاع وإجراء معايشة قبل البطولة، قائلا:" تدخلت في الأمر وتواصلت مع سفير مصر في تونس وكذلك عمرو الجنايني رئيس الاتحاد".

وتابع الدكتور أشرف صبحي، أنه أبلغ الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذى وجه بتوفير كل الإمكانيات اللازمة لسلامة اللاعبين وعودتهم آمنين، قائلا:" سيتم فتح تحقيق في الأمر لأن اللاعبين خرجوا من مصر بعينة سلبية تجاه الفيروس".

وأشار الدكتور أشرف صبحي، أن الوزارة ستجري تحقيقاً فنياً وإدارياً وطبياً بالنسبة لأزمة منتخب الشباب المصري في تونس لكي لا يتم تكرار ذلك الأمر، موضحاً أن الموقف أزعج المصريين جميعاً لأننا كنا نريد أن نري شبابنا يلعبون في تلك البطولة.

ووصلت بعثة منتخب الشباب بقيادة ربيع ياسين، إلى مطار القاهرة قادمة من تونس، بعد الظروف غير المواتية لمشاركة شباب الفراعنة في بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لنهائيات الأمم الإفريقية 2021 بموريتانيا.

وجاءت البعثة من تونس على متن طائرة مجهزة طبيا، وذلك حفاظا على سلامة أعضاء البعثة واستكمال علاج المصابين من أعضائها بكوفيد-19.

وتتوجه البعثة إلى فندق العزل، للخضوع للحجر الصحي بعد أن ضرب فيروس كورونا أفراد البعثة، وحرم شباب الفراعنة من خوض فعاليات البطولة المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.