شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: ليس لدينا قيود فى توفير الأموال اللازمة للصحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هناك مخصصات مالية للقاحات كورونا وهناك طلبات للصحة يتم الموافقة عليها وتؤخذ من الاحتياطات وأى طلبات تأتى من الصحة أو التعليم العالى يتم التعامل معها، مضيفا: هناك شريحة زيرو للدول الفقيرة وهناك شريحة للدول ذات الدخل المنخفض وكل دولة ستأخذ بالسعر حسب الشريحة المصنفة خلالها الدولة وليس لدينا أي قيود في تدبير الأموال اللازمة لهذا الفاكسيم وأى موازنة مطلوبة لهذا الشأن ونحن في الشريحة "تحت المتوسط".

وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية: إن تقرير البنك الدولى يأتى بعد مراجعة اجتماعات متواصلة قد تصل لشهرين ودراسة لكل الأمور المتعلقة بالسياسة المالية والاقتصادية والتقرير الذى يخرج هو الخلاصة لكل المناقشات وهذا التقرير يتم الاعتماد عليه من كل المؤسسات المالية والدول التى تتتعامل مع مصر ويكون بمثابة تقيييم للأداء الاقتصادى المصرى.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج كلمة أخيرة مع الإعلامية لميس الحديدى: عندما يقول إن الأداء أفضل من المتوقع وأن مصر تسير بشكل جيد والأمور مستقرة تصبح هذه العوامل التي يأخذها الأخرون في التعامل مع مصر وعادة ما تصل الشريحة فى غضون أسبوع من تاريخ صدور القرار، والقرار صدر بالأمس .

وتابع: المراجعة الأخيرة ستكون قبل نهاية يولية 2021 والمراجعة بعدها تكون هناك مشاورات داخل الصندوق إلى أن هناك توافق ويتم تحديد موعد للاجتماع وبمجرد الاجتماع الشريحة تكون في خلال أسبوع من القرار.

وأكمل: الحديث عن طرح سندات دولية أقول إن هذا الخبر غير صحيح وهناك تواصل مستمر مع البنك المركزى وعلى ضوء الظروف يتم اتخاذ القرارات، نحن اول دولة في أفريقيا تطرح سندات خضراء ولا يوجد قرار بنزول الأسواق العالمية وهناك احتمالية على حسب الظروف وبالتنسيق مع البنك المركزى أن ننزل في الأسواق الدولية في فترة لاحقة.