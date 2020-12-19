شكرا لقرائتكم خبر عن التقديم حتى نهاية الشهر.. «الشباب» تعلن عن «فرص عمل» لجميع المؤهلات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الشباب والرياضة (الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب - الإدارة العامة للمشروعات) وبالتعاون مع مركز تحديث الصناعة عن توافر فرص تشغيل بمناطق السادس من أكتوبر ووادي النطرون والجيزة، بالإضافة إلى توفير فرص جديدة في منطقة العاشر من رمضان، وذلك للشباب من المرحلة العمرية من 18 حتى 35 عام، وتشمل (اخصائيين سلامة وصحة مهنية، مهندسين ومراقبين جودة، مندوبين ومنسقين مبيعات، محاسبين، مسئولين موارد بشرية، مسئولين شبكات، فنيين بالمعامل، سكرتارية تنفيذية، سائقين).

يذكر انه سيتم توفير عدد من البرامج التدريبية العملية للشباب الذين سيتم قبولهم للعمل عقب تنفيذ المقابلات الشخصية، مع امكانية توفير وسائل مواصلات وسكن للمغتربين ببعض من فرص التشغيل المقدمة وفقاً للمنشآت المتوفر لديها هذه الفرص. وعلى الشباب الراغب في التقديم للفرص المتاحة تسجيل بياناته في موعد أقصاه 31 ديسمبر المقبل، من خلال استمارة الطلب المرفقة من خلال الرابط التالى: اضغط هنا

او من خلال الحضور إلى مقر وزارة الشباب والرياضة (الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب – الإدارة العامة للمشروعات - الدور السابع)، أسبوعيا ماعدا الجمعه والسبت من الساعة التاسعة صباحا وحتى الواحدة ظهرا ، مع احضار صورة من بطاقة الرقم القومى لإرفاقها باستمارة التسحيل ، ويرجى الاطلاع على شروط التقديم الخاصة بكل فرصة تشغيل التالية :