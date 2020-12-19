شكرا لقرائتكم خبر عن وسط إجراءات احترازية.. كنيسة سان جوزيف تحتفل بكورال عيد الميلاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفلت كنيسة سان جوزيف، السبت، بكورال الكريسماس بقيادة الأب بطرس دانيال مدير المركز الكاثوليكي للسينما، وسط إجراءات احترازية مكثفة بحضور عدد من الفنانين والدبلوماسيين علي رأسهم السفير الإيطالي بالقاهرة جامباولو كانتيتي وسفير الفاتيكان بالقاهرة نيقولاس هنري وعدد من الفنانين من ضمنهم الفنانة إلهام شاهين والفنانة نهال عنبر ولقاء الخميسي.

وأنشد الكورال مجموعة من ترانيم الكريسماس الشهيرة بأربع لغات مختلفة وحرص المنظمون عاي تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي بعد انتشار فيروس كورونا مع ارتداء الكمامات .

يذكر أن كورال سان جوزيف يضم 55 مُرنِّمًا من الكبار، إلى جانب 70 مُرنِّمًا من الأطفال، 24 ترنيمة وأنشودة للميلاد والسلام، بلغات عدّة، بقيادة الأب بطرس دانيال وماجدولين ميشيل، وذلك للعام الواحد والعشرين على التوالى