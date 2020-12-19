شكرا لقرائتكم خبر عن «الطفولة والأمومة»: واقعة «بسنت ومحمد» غير مقبولة وأحيلت للنيابة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال صبرى عثمان، مدير خط نجدة بالمجلس القومى للطفولة والأمومة، إن المجلس لا يتفق مع أي أب يخرج ابنه صاحب الـ9 سنوات للحديث عن البنت التي يحبها، وغير مقبول أن تنتشر هذه القصة في مجتمعنا، موضحا أن هذا نوع من العنف الذي يتعرض له الأطفال، وتابع: «نحن أمام واقعة طفل يستغل تجاريا من والده حتى يجنى أرباحا، والنيابة ستحقق في الواقعة».

وأضاف عثمان، خلال برنامج «حديث القاهرة»، على «القاهرة والناس»، أن براءة الطفل تقتل بسبب هذه الوقائع، فالطفل يقول ألفاظا لا يجب أن يقولها، فنحن لسنا ضد أن يقول الطفل رأيه، وهذا أمر جيد وراقى، ولكن في حدود وبدون استغلال، فإذا كانت البنت بسنت حقيقية، فهذا يعتبر تشهير.

وتابع: «لدينا واقعتين، الأولى لم تكن فيديوهات، ولكنه بوست على (فيسبوك)، عن نفس طفل سيغنى أغنية غير مقبولة، ثم فوجئنا بالفيديوهات المنتشرة لمحمد وبسنت، والأب يقوم بالنشر على (فيسبوك)، بداعى أنه لديه موهبة ورومانسى«.

وأردف: «سعيد باعتذار الأب، ونتمنى للطفل مستقبلا جيدا وأن يستمتع بموهبته، وأتفهم ذلك، وهو محل تقدير، ولكن كل ما في الأمر أن القصة أحيلت للنيابة».