شكرا لقرائتكم خبر عن طالب بتقليص عددها.. أحمد موسى: «فيه أحزاب فيها عضو واحد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي أحمد موسى، إن البرلمان الأوروبي يزعم بعدم وجود معارضة بمصر.

وتابع موسى، خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صد البلد: «الحزب الوطني في برلمان 2000 حصل على 393 مقعدا، حزب التجمع حصل على 6 مقاعد في برلمان 2000، ثم مقعد واحد في 2005، و4 خلال 2011، بينما يمتلك 6 مقاعد خلال البرلمان المقبل».

وأضاف أن عدد الأحزاب في مصر يبلغ 106 حزب سياسي، فكل شخص قام بالتقديم لإنشاء حزب تمت الموافقة عليه قائلا: «فيه أحزاب فيها عضو واحد».

وقال الإعلامي إن عدد الأحزاب في البرلمان حاليا 12 حزبا، مطالبا بتقليص عدد الأحزاب في الوقت الحالي.

وأوضح موسى أن المعارضة حاضرة في الشارع السياسي ولها مقاعد وتمثيل في المجالس النيابية، كاشفا أن عدد المستقلين في البرلمان في عام 2000 كان 44 عضو و136 عضو في 2005 حيث شهد عدد كبير من المستقلين من بينهم 88 من جماعة الإخوان الإرهابية وفي البرلمان المقبل يبلغ عدد المستقلين 93 عضوا.