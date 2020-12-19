شكرا لقرائتكم خبر عن «شوقي»: 94% نسبة الحضور في رابع أيام الامتحانات التدريبية لأولى ثانوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الاحصائيات الختامية لامتحان اليوم الرابع التدريبي (١٩ ديسمبر ٢٠٢٠) للصف الاول الثانوي.

وأضاف شوقي، في تصريحات صحفية، أن نسبة الحضور في اليوم الرابع للامتحان التدريبي بلغ ٩٤٪؜ من عدد الطلاب.

وبلغ عدد الطلاب المؤدين لامتحان الفلسفة ٦١١،٤٩٣ طالب وطالبة، والفيزياء =٥٥٣،٥٨٢ طالب وطالبة، والفيزياء (لغة انجليزية) ٥٦،١٧١ طالب وطالبة ،والفيزياء (لغة فرنسية) = ١،٨٢٦ طالب وطالبة.

وبلغ مجموع الامتحانات اللتي تم تسليمها بنجاح = ١،٢٢٣،٠٧٢ امتحان الكتروني، وإجمالي عدد الطلاب = ٦٥٣ ألف طالب.