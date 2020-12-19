شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: إرسال نتائج امتحانات EST علي البريد الإلكتروني لطلاب الدبلومة الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بدأت إرسال نتائج طلاب الدبلومة الأمريكية الذين أدوا امتحانات الـEST يومي ٤ و٥ ديسمبر الماضي على البريد الإلكتروني للطلاب. كانت وزارة التربية والتعليم قررت اعتماد اختبارات EST بديلا لامتحان السات لطلاب الدبلومة الأمريكية بعد تأجيل الامتحانات عدة مرات وذلك حرصا علي مستقبل الطلاب. الوضع في مصر

اصابات 124,280

تعافي 106,157

وفيات 7,041

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