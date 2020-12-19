شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب في مستشفى عزل: نسبة الوفيات في الموجة الثانية لـ«كورونا» أعلى من الأولى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أيمن ثروت، أستاذ التخدير والرعاية المركزة بمستشفى عين شمس للعزل بالعبور، إنه لا يوجد اختلاف في أعراض فيروس كورونا بين الموجة الأولى والثانية.

وأضاف «ثروت»، في لقائه عبر سكايب مع برنامج «مساء دي ام سي» المذاع على فضائية «دي ام سي» السبت، أن نسبة الوفيات أعلى في الموجة الثانية عن الموجة الأولى.

وأشار إلى أن الأعراض التنفسية في الموجة الثانية أعلى بكثير من الموجة الأولى والانتشار والشراسة أكثر، ولكن كل هذه ملاحظات غير مثبتة علميًا.

وأكد أن هناك ارتفاع ملحوظ في أعداد الإصابات بالفيروس بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية بصورة صحيحة، لافتًا إلى أنه حتى الآن لم يتم تحديد موعد البدء في تطعيم الأطقم الطبية باللقاح الصيني.