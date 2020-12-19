شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول بـ«المجتمعات العمرانية» ورئيس جهاز 6 أكتوبر يتفقدان عدداً من المشروعات القومية بالمدينة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، والمهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز 6 أكتوبر، ونواب رئيس الجهاز والمديرين والمعاونين، عدداً من المشروعات الجارى تنفيذها بالمدينة.

شملت المشروعات محطة كهرباء التوسعات الشرقية ثم محطة مياه أكتوبر بمراحلها ( المرحلة أولى والثانية والثالثة ) بالإضافة إلى خط ١٥٠٠مم، والخزان الأوسطى، وتقاطع ٨ بطريق الواحات( النفق والكوبرى)، فضلا عن طريق الواحات والطريق الدائرى الأوسطى والمحور المركزى ١٠٠/٤٧، وأعمال تطوير الحى المتميز وغرب سوميد.

وأكد «بهجات» على ضرورة الانتهاء من تنفيذ المشروعات في المواعيد المحددة والالتزام بأقصى درجات معايير الجودة.

يأتى ذلك في إطار توجيهات المهندس عبدالمطلب ممدوح عمارة نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدنبمتابعة وتقييم المشروعات القومية الكبرى بالمدينة.