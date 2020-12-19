شكرا لقرائتكم خبر عن بعد شهرين من تعيينه رئسا لـ«موانئ البحر الأحمر».. وزير النقل ينهي عمل خالد زهران والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الفريق كامل الوزير، وزير النقل، السبت، القرار رقم 695 لسنة 2020، بإنهاء عمل اللواء بحري خالد زهران، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، بعد شهرين فقط من تعيينه، وندبه مستشارا بديوان الوزارة.

كما أصدر الوزير قرارا آخر بكليف اللواء أشرف عبدالمنعم، نائب رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، بتسيير الأعمال لحين صدور قرار آخر.

جدير بالذكر أن اللواء بحري خالد زهران كان يشغل رئيس هيئة السلامة لمدة 4 سنوات، ثم مستشارا لقطاع النقل البحري في سبتمبر 2019، وفي ديسمبر 2019 تم انتدابه رئيسا لهيئة موانئ البحر الأحمر، ثم تعيينه رئيسا لها بقرار جمهوري بسبب خروجه لسن الـ60 في أكتوبر الماضي.

وقالت مصادر بقطاع النقل البحري إن القرار مفاجئ، خاصة أن الوزير كان حريص على تعيين زهران رغم خروجه السن القانونية، وأرسل خطاب تزكية لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء يطلب تعيينه لمدة عام.