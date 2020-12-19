شكرا لقرائتكم خبر عن جو بايدن: نحتاج أن نكون أمة موحدة لمواجهة كورونا وسنوفر مليون وظيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال جو بايدن، خلال خطابه فى ويلمنجتون بولاية ديل: "نحن فى أزمة.. نحتاج أن نكون أمة موحدة لمواجهة كورونا، ونحتاج استجابة وطنية موحدة لمعالجة ظاهرة تغير المناخ"، مشيرا إلى التكاليف والخسائر فى الأرواح من حرائق الغابات التى حدثت فى جميع أنحاء الغرب هذا العام.

وتعهد بايدن بإصلاح الاقتصاد قائلا: "سنعمل على توفير مليون وظيفة فى أمريكا.. وسنحسن ظروف أصحاب الدخل المنخفض".

كما تعهد بايدن بإعادة اللوائح التى تراجع عنها الرئيس ترامب، وقال: "سنضع معايير طموحة جديدة يكون عمالنا جاهزين للوفاء بها اليوم".

وأكد أنه يعتزم جعل معالجة تغير المناخ جزءًا أساسيًّا من إجراءات التعافى من فيروس كورونا، وقال إنه اختار فريقًا يعطى الأولوية لجعل وظائف الطاقة النظيفة وحماية البيئة حجر الزاوية فى خططه الاقتصادية.

كما سلط الضوء على دور السيدة جرانهولم، حاكمة ميتشيجان السابقة، التى يُنسب إليها الحصول على أول معيار لمحفظة الطاقة المتجددة فى الولاية، من خلال هيئة تشريعية مقسمة، والعمل مع صناع السيارات لتطوير السيارات الكهربائية.