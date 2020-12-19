5 خطوات للاستعلام عن الدفعة الثالثة للعلاوات الخمس.. انفوجراف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتيح الإدارة العامة للتأمينات الاجتماعية، الاستعلام عن قيمة الدفعة الثالثة للعلاوات الخمسة، والتى من المقرر البدء فى صرفها أول يناير من العام الجديد 2021، لأصحاب المعاشات، وقامت بتنشيط موقعها لتمكن أصحاب المعاشات المستحقين للعلاوات الخمسة من الاستعلام من خلال الإجراءات التالية: 1- الدخول على الموقع الإلكترونى للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى. 2- ادخل على خانة الاستعلام على الرقم التأمينى 3- أدخل البيانات الأساسية: الرقم القومى – الاسم الأول للأم 4- ضع علامة صح في المربع أنك لست برنامج روبوت 5- اضغط على إرسال الطلب

خطوات للاستعلام عن العلاوات الخمسة

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