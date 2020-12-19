شديد البرودة ليلًا.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أكد خبراء هيئة الأرصاد، أن طقس غدا الأحد، يشهد حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية.

وأضاف خبراء الأرصاد لمصراوي، أن طقس غدا مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية الغربية مائل للدفء على السواحل الغربية، دافئ على جنوب سيناء،مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا.

وأوضح الخبراء الأرصاد، أنه يسود طقس بارد ليلا على أغلب الانحاء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

وأوضح خبراء الأرصاد، أنه تكون الشبورة المائية كثيفة صباحا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبحسب الخبراء، تتراوح درجات الحرارة المتوقعة، كالتالي:

القاهرة 21 – 13

السواحل الشمالية 20 - 11

جنوب الصعيد 26 – 19

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