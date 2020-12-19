​نقابة المهندسين: لا صلة لنا باستمارات زيادة المعاشات.. ونسدد 100 مليون جنيه شهريًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أكدت نقابة المهندسين، أن الاستمارات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي والمنسوبة لها، كاستمارة مطلوب التوقيع عليها لطلب زيادة معاشات النقابة، لا تمت لها بصلة، وليست صادرة عنها.

وأكدت النقابة أن ما تسدده للمهندسين، وأسرهم، من المستحقين للمعاش، يبلغ 102.5 مليون جنيه شهريًا، وإجمالي المصروف سنويًا للمعاشات، مقدر 1.230 مليار جنيه، وإجمالي الصرف على الرعاية الصحية حوالي 179، مليون جنيه سنويًا، ليصبح إجمالي المصروف 1.409 مليار جنيه سنويًا.

وأضافت: "بلغت إيرادات النقابة السنوية بعد تعويض خسائر 222 مليون جنيه، عن فتره المجلس السابق في حدود 1.505 مليار جنيه، والمطلوب من خلال الإشاعات المتداولة زيادة المعاش إلى 1800 جنيه شهريًا للمهندس، أي نصل إلى مصروفات تعادل 2.767 مليار جنيه سنويًا، وهو ما يقرب من ضعف إيرادات النقابة الحالية".

وتابعت: "إيرادات النقابة عام 2020 تعرضت لظروف جائحة كورونا، في انخفاض حجم الأعمال بمصر والعالم، وقدمت النقابة تعديلًا للقانون لتحسين الإيرادات، وتم مناقشته والموافقة المبدئية عليه، ويتبقى الموافقة النهائية من مجلس النواب، وجاري عمل تحديث الدراسة الإكتوارية الخاصة بالمعاشات".

وتؤكد النقابة ومجلسها الأعلى، توافقها التام مع رغبة الأعضاء لتقديم أفضل الخدمات لأعضاء النقابة، ومنها المعاشات، وتم البدء فعلًا في تفعيل نظام الرعاية الطبية وتحويل تطبيقاتها لتكون إلكترونيًا، لتوفير العناء الذي كان يلاقيه الزملاء، وخاصة كبار السن، وتبذل النقابة ومجلسها الأعلى وهيئة المكتب، كل مساعيها لتقديم الأفضل واللائق من خدمات لأبناء النقابة الأعزاء، وهذه المهنة العريقة، ونهيب بالجميع عدم الانصياع وراء الإشاعات المغرضة التي تهدف للإثارة وعمل خلل في استقرار النقابة.​