شكرا لقرائتكم خبر عن «مصر للطیران» تسير 57 رحلة جوية غدا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسير شركة «مصر للطيران»، غدًا الأحد، 57 رحلة جوية إلى كل من: «دبي، أبوظبي، اسطنبول، الشارقة، الخرطوم، بيروت، بغداد، ندچمينا، كازابلانكا، تونس، لاجوس، أبوچا، لندن، الدمام، باريس، ميلانو، چنيڤ، أمستردام، كوبنهاجن، روما، ميونخ، نيويورك، برلين، فرانكفورت، ڤيينا، عمان، جدة، المدينة المنورة، القصيم، عنتيبي، أديس أبابا» .

فيما يتم تسيير 9 رحلات داخلية إلى كل من: «شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان و6 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 5500 راكب».