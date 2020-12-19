شكرا لقرائتكم خبر عن زيدان: تيسيرات الريف المصرى الاخيرة للمنتفعين تؤكد تشجيع الدولة للمستثمرين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس عادل زيدان، رئيس جمعية مزارعي المليون ونصف فدان، ان الاجراءات التيسيرية الاخيرة التي اطلقتها شركة شركة الريف المصرى الجديد، تؤكد على دعم وتشجيع الدولة المصرية لجميع مستثمرى ومزارعى المليون ونصف فدان

واشاد زيدان خلال لقائه في برنامج من سيزرع المليون بقرارات اللواء مهندس اركان حرب عمرو عبدالوهاب رئيس مجلس ادارة شركة تنمية الريف المصرى الجديد حيث قام بمد فترة السماح من 4 سنوات إلى 5 سنوات وكذلك زيادة عدد سنوات سداد الاقساط إلى 9 سنوات بدلا من 8 سنوات بدون فوائد، وتقليل الفائدة ل 5 % بدلا من 7%، والغاء الفوائد على فترات السماح بأثر رجعى .

واشار إلى مزايا منطقة وادي النطرون، قائلا أنها منطقة واعدة للاستثمار الزراعي فهي تمثل الظهير الصحراوي الوحيد لـ 6 محافظات، مشيرا إلى أن الدولة وضعت كافة إمكانياتها لتحويل صحراء وادي النطرون إلى أكبر مشروع استثماري بدعم شباب المستثمرين والمزارعين ورواد الأعمال.