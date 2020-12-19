شكرا لقرائتكم خبر عن انتشال جثة من أسفل أنقاض عقار «وكالة الليمون» بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، مساء السبت، من إنتشال جثة شخص يدعى «جابر عبده خليل»، 51 سنة، من أسفل أنقاض عقار وكالة الليمون المنهار بحي الجمرك.

كان قسم شرطة الجمرك في الإسكندرية تلقى بلاغا يفيد سقوط أجزاء من عقار بشارع الست المسيرية خلف شارع وكالة الليمون.

انتقل مسؤولي الحي وضباط قسم شرطة الجمرك وقوات الحماية المدنية رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص أن العقار بناء قديم، مكون من 3 طوابق، فيما أكد شهود عيان وجود رجل وطفل تحت الأنقاض.

جرى وضع حواجز حديدية حول العقار حفاظا على سلامة المارة، وباشرت قوات الحماية المدنية رفع الأنقاض بحثا عن ضحايا.