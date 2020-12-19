شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مكبرة لجهاز حدائق أكتوبر ضد مخالفات البناء في «ابنى بيتك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شن جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبرحملة مكبرة تمكن خلالها من ضبط مخالفات البناء في منطقة «ابنى بيتك».

وأشار الجهاز، في بيان، إلى أنه لن يسمح بأى مخالفات في البناء بدون تراخيص أو استغلال الظروف الحالية ببناء الدور الرابع في مناطق ابني بيتك بالمخالفة لقانون الطوارئ بحجة وجود مصالحات، مشدداًعلى أن الجهاز لن يقوم بقنين أي مخالفات .

ولفت البيان إلى أن هناك مجموعة من السماسرة وشركات المقاولات هي من تروج لهذه الشائعات على شبكات التواصل الإجتماعي.

من جانبه، أكد المهندس محمد عبدالله نائب رئيس جهاز حدائق أكتوبر، في تصريحات صحفية، أن الجهاز تمكن من ضبط بعض مالكي البيوت في المنطقة الرابعة بابني بيتك يقوم ببناء الطابق الرابع في القطعة المخصصة له ببناء ثلاث أدوار وليس أربع بالمخالفة للقانون، حيث تم مصادرة جميع أدوات البناء وتحرير محضر بالمخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وإصدار قرار بالازالة على نفقته الخاصة وإحالته إلى النيابة العسكرية طبقا لقانون الطوارىء .

وأوضح «عبدالله» أن هناك من يروج إشاعات كاذبة يروج من شائعات لا أساس لها من الصحة ومن بينها الموافقة على ضم الممر والمدخل التحتي والحديقة واستغلال جميع تلك المساحات بإجراء المصالحات وهو مالم يحدث وليس له سند قانونى .

وحذر نائب رئيس الجهاز المواطنين من تلك الشائعات على شبكات التواصل الاجتماعي والانصياع إليها والعمل بها وبثها من خلال شركات المقاولات والسماسرة وأصحاب المصالح الشخصية، موضحاً استمرار الجهاز في شن تلك الحملات الرقابية الموسعة وإحالة المخالفين فوراً إلى النيابة العسكرية. وتابع عبدالله أن القانون يطبق على الجميع بمنع تلك الممارسات الضارة والمخالفات في البناء لافتا إلى أن مرتكبي تلك المخالفات سيواجهون الحبس والغرامة والإزالة والمصادرة فورا.