شكرا لقرائتكم خبر عن «المصرية للمطارات» تفوز ببطولة الجمهورية لصيد الأسماك في «التسقيط» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم الاتحاد المصري لصيد الأسماك، حفل توزيع الجوائز لبطولة الجمهورية لصيد الأسماك، التي استضافها نادي الرياضات البحرية بالغردقة.

وفاز نادي الزهور بالمركز الأول للبطولة، وفاز فريق اللجنة الرياضية للشركة المصرية للمطارات، والذي يشارك لأول مرة في المسابقة بالغردقة بالمركز الأول في التسقيط، وتكون الفريق من لواء طيار صادق الشوري والدكتور احمد رشاد ولواء طيار خالد الحسيني ومهندس خالد فاروق وكابتن يوسف درويش وذلك على اللنش "سيلا 2"، فيما فاز نادي الرياضات البحرية بالمركز الثالث في التسقيط.

كانت فعاليات بطولة الجمهورية لصيد الأسماك والتي استضافتها مدينة الغردقة بنادي الرياضات البحرية قد اختتمت اليوم السبت، بمشاركة 21 فريقا على مستوى الجمهورية، تحت إشراف الاتحاد المصري لصيد الأسماك.

وأجرت لجنة الحكام تحت إشراف الاتحاد المصري لصيد الأسماك، برئاسة محمد قداح، أوزان الأسماك لـ 21 فريقا فور وصول المراكب المشاركة بعد قضاء 72 ساعة في شواطئ الغردقة منذ إنطلاق فعاليات البطولة.

وأكد علاء التايه رئيس مجلس إدارة نادي الرياضات البحرية بالغردقة، إقامة البطولة وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة بسبب جائحة كورونا بمشاركة 21 فريقا بهدف تنشيط السياحة الرياضية، والترفيهية وخلق روح المنافسة بين المشاركين.