شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر بالمطار: استقبال منتخب الشباب داخل صالة 4 مع اتخاذ إجراءات الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستقبل مطار القاهرة الدولى، مساء اليوم السبت، بعثة منتخب الشباب قادمة من مطار قرطاج بتونس على متن طائرة مجهزة طيبآ تابعة لشركة مصر للطيران، وفرتها وزارة الطيران المدنى لإعادة البعثة من تونس، وذلك بعد التنسيق مع وزارة الشباب والرياضة.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إنه من المقرر استقبال بعثة منتخب الشباب فور وصولها من تونس داخل صالة 4 بالمطار والمخصصة للرحلات الخاصة، لعدم حدوث اختلاط بين البعثة والمسافرين، خاصة بعد أن ضرب فيروس كورونا أفرادها، وسيتم إجراء عمليات تعقيم موسعة للمبنى قبل وبعد وصول بعثة الفريق واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة، حيث من المقرر أن تتوجه البعثة فور وصولها لفندق العزل للخضوع للحجر الصحى.

وكان الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، قام بالتنسيق مع الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، لإرسال طائرة خاصة مجهزة طبياً لإعادة المنتخب المصرى للشباب من تونس إلى القاهرة فى ضوء التنسيق الذى تم مع الاتحاد المصرى لكرة القدم .

وأكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أنه قام بالتواصل والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، سواء فى مصر أو من الجانب التونسى، للاطمئنان على توفير كافة الإمكانات والمستلزمات الخاصة بالرعاية الصحية المتكاملة للبعثة والتحاليل الطبية والمسحات اللازمة، مشيراً إلى أنه وحتى وصول الطائرة الخاصة إلى تونس لإعادة المنتخب المصرى يتابع عن كثب تطورات الحالة الصحية للبعثة .