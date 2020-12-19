الخارجية: نتابع موقف 17 صيادا مصريا تم توقيفهم بواسطة السلطات التونسية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار المتابعة المستمرة لأوضاع المواطنين المصريين بالخارج، صرح السفير عمرو محمود عباس، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج، أن وزارة الخارجية تتابع عن كثب موقف 17 صيادا مصريا تم توقيفهم من قبل السلطات التونسية بعد ضبط مركب الصيد الذى كانوا على متنه بحالة صيد غير مشروع جنوب شرق جزيرة قرقنة التونسية، حيث تولى فريق التدخل السريع لخفر السواحل التونسى توقيف المركب والتوجه به نحو القاعدة البحرية الرئيسية بمدينة صفاقس لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وأكد مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين فى الخارج استمرار السفارة المصرية فى تونس فى إجراء الاتصالات اللازمة مع الجهات التونسية المعنية للتأكد من سلامة الصيادين المصريين ومتابعة سير التحقيقات الخاصة بالواقعة.

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