شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. السيسي يجدد التأكيد على ثوابت السياسية المصرية بشأن فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 المزيد من الأخبار والتقارير الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية، أبرزها تأكيد الرئيس السيسي أن القضية الفلسطينية من ثوابت السياسة المصرية، فضلا عن تقارير رياضية وفنية واقتصادية متنوعة.

وفيما يلى موجز أخبار مصر

الرئيس السيسي يتابع المخطط التنفيذي للمشروع القومي لتطوير 1000 قرية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني". وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة "المخطط التنفيذي للمشروع القومي لتطوير 1000 قرية على مستوى الجمهورية".

مركز علمى روسى يعلن إجراء تجارب لقاح موحد ضد الإنفلونزا وكورونا قريبا

تسعى بعض المنظمات الصحية حول العالم إلى إيجاد لقاح موحد ضد فيروس كورونا المستجد والإنفلونزا العادية، وفى هذا الصدد، قال رينات ماكسيوتوف مدير عام مركز "فيكتور"، إنه يجري حاليا النظر في قرار الانتقال إلى دراسات ما قبل السريرية الموسعة للقاح موحد ضد الإنفلونزا وفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19

ليفربول يحتفى بتألق محمد صلاح بعد ثنائية كريستال بالاس: مبهر.. كبير يا ملك

احتفلت الصفحة الرسمية لنادى ليفربول الإنجليزى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، بتألق النجم المصرى محمد صلاح، بعد الثنائية التى أحرزها فى شباك كريستال بالاس، خلال المباراة التى جمعت الفريقين ظهر اليوم، وانتهت بفوز الريدز 7-0 ضمن منافسات الجولة الـ 14 من مسابقة البريميرليج.

محكمة الأسرة تلزم الفنان أحمد سعد بدفع 270 ألف جنيه نفقة متعة لـ سمية الخشاب

قضت محكمة أسرة سيدى جابر بمجمع محاكم محمد كريم في الإسكندرية، بالحكم فى الدعوى المقامة من الفنانة سمية الخشاب ضد طليقها الفنان أحمد سعد، لحصولها على نفقة المتعة خلال فترة زواجها منه والعدة، وجاء فى قرار المحكمة بدفع مبلغ 30 ألف جنيه عن مدة 3 شهور ومبلغ 10 آلاف عن كل شهر خلال 24 شهرا، ليكون الإجمالى 270 ألف جنيه عن المتعة والعدة.

مصر تتوج بالبطولة الأفريقية للجودو ودرويش يحرز الميدالية الذهبية الخامسة

فاز المنتخب الوطنى للجودو بلقب البطولة الأفريقية رقم 41 التى اختتمت منافساتها مساء اليوم بمدغشقر، والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية رقم 32 التى تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة من 23 يوليو وحتى 9 أغسطس المقبلين.

ليفربول يكتسح كريستال بالاس 7-0.. وصلاح يسجل ثنائية ويعتلى صدارة الهدافين

حقق فريق ليفربول فوزا كاسحا على كريستال بالاس بنتيجة 7-0 فى المباراة التى جمعت الفريقين ظهراليوم، السبت، على ملعب "سيلهرست بارك" ضمن منافسات الجولة الـ 14 من منافسات الدوري الإنجليزي.

رسائل نارية لمجلس النواب رفضا لتدخل البرلمان الأوروبى بالشأن المصرى.. إنفوجراف

رسائل حاسمة وجهها مجلس النواب المصرى برئاسة الدكتور على عبد العال، رفضاً لقرار البرلمان الأوروبى بشأن حالة حقوق الإنسان فى مصر، والذى تضمن العديد من المغالطات المغايرة للواقع والداخل المصرى.

لجنة أموال الإرهاب تتحفظ على 3 شركات و285 إخوانيا باستثمارات 5 مليارات جنيه

عممت لجنة التحفظ وإدارة على أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، أسماء 3 شركات و285 اسم من المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية على الجهات التنفيذية بالدولة لتنفيذ قرارها المؤيد بحكم من محكمة الأمور المستعجلة بعابدين بتاريخ 10 نوفمبر الماضى، وذلك لتنفيذ إجراءات التحفظ ومنعهم من التصرف فى أموالهم السائلة والعقارية والمنقولة والحسابات والأسهم والسندات المسجلة بأسمائهم فى البنوك والبورصة والشركة.

أهم وأبرز تصريحات أحمد عدوية وزوجته بعد تصدره التريند فى مصر والوطن العربى

تصدرت حلقة النجم الكبير أحمد عدوية أمس أثناء استضافته هو وزوجته مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على قناة الحياة، التريند رقم 1 على مستوى مصر والوطن العربي فى موقع التواصل الاجتماعى تويتر لما احتوت على تصريحات جريئة قال معظمها لأول مرة وكذلك تصريحات أدلت بها زوجته والذى من أهمها:

لجنة أموال الإرهاب تتحفظ على 3 شركات و285 إخوانيا باستثمارات 5 مليارات.. مصادر: محمود عزت نسق مع رجال أعمال استثمار أموال الجماعة مقابل أرباح لدعم الإرهابيين.. وسمير عفيفى باع أسهمه فى النيل للأقطان قبل القرار

عممت لجنة التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، أسماء 3 شركات و285 اسما من المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية على الجهات التنفيذية بالدولة لتنفيذ قرارها المؤيد بحكم من محكمة الأمور المستعجلة بعابدين بتاريخ 10 نوفمبر الماضى، وذلك لتنفيذ إجراءات التحفظ ومنعهم من التصرف فى أموالهم السائلة والعقارية والمنقولة والحسابات والأسهم والسندات المسجلة بأسمائهم فى البنوك والبورصة والشركة.

الصحة تنصح بالإقلاع عن التدخين لتسببه فى مضاعفات خطيرة حال الإصابة بكورونا

وجهت وزارة الصحة والسكان، نصيحة للأشخاص المدخنين بضرورة الإقلاع عن التدخين لما له من أثار سلبية على الجسم فى ظل جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

توقف حركة القطارات على خط القاهرة - طنطا عقب خروج قطار عن القضبان

توقفت حركة القطارات على خط القاهرة - طنطا بمحافظة المنوفية، وذلك عقب خروج قطار رقم 544 القادم من طنطا إلى القاهرة بمحطة الحلواصى.

أبو الغيط ووزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين يبحثون سبل كسر جمود عملية السلام

نظم وزير الخارجية سامح شكرى، عصر اليوم السبت، مأدبة غداء على شرف وزيرى خارجية الأردن وفلسطين فى أعقاب المؤتمر الصحفى المشترك وذلك بحضور الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط.

ننشر جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة.. تبدأ 30 يناير المقبل

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عن اعتماد جدول الامتحانات لطلبة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الأول، حيث تبدأ يوم السبت الموافق 30-1-2021 ومن المقرر أن تنتهى الخميس 4-2-2021.

الرئيس السيسى: القضية الفلسطينية من ثوابت السياسة المصرية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى ، استمرار مصر في جهودها الدؤوبة تجاه القضية الفلسطينية، لكونها من ثوابت السياسة المصرية، مشدداً على مواصلة بذل الجهود لاستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وفق مرجعيات الشرعية الدولية، أخذاً في الاعتبار المتغيرات على الساحتين الإقليمية والدولية خلال الفترة الأخيرة، ومن ثم أهمية توحيد الجهود العربية والدولية للتحرك بفعالية خلال الفترة القادمة لإعادة تنشيط الآليات الضالعة في مفاوضات السلام بين الطرفين، وتجاوز تحديات الفترة الماضية، وذلك بالتوازي مع جهود مسار المصالحة الوطنية وبناء قواعد الثقة بين الأطراف الفلسطينية، تعزيزاً للمسار الأساسي المتمثل في تحقيق السلام المنشود.

مران الزمالك.. عودة عبدالله جمعة.. راحة لشيكا ومصطفى محمد.. وجلسة مع زيزو

تواجد عبد الله جمعة، الظهير الأيسر للزمالك، بالتدريبات التى أقيمت على ملعب النادى، وذلك عقب تعافيه من فيروس كورونا، والاطمئنان عليه ووضع الجهاز الفني للفريق برنامجا تأهيليا للاعب، يؤديه على هامش المران وقام اللاعب بالجرى حول الملعب، بالإضافة إلى بعض التدريبات التأهيلية، تحت قيادة محمد السيد أخصائي التأهيل بالفريق، على أن يستكمل باقي البرنامج التجهيزي بالجيمانيزيوم، استعدادا للانتظام بشكل كامل في التدريبات خلال الوقت القادم.