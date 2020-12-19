شكرا لقرائتكم خبر عن وزراء وإعلاميون ورياضيون يشاركون حفل «القاهرة 24» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دشن موقع «القاهرة 24» حفلًا كبيرًا، احتفالًا بمنصاته الإعلامية الجديدة بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين فى الحكومة، وكبار الفنانين والإعلاميين والرياضيين.

وحضر الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، الحفل، وكان فى استقبالهما محمود المملوك، رئيس تحرير «القاهرة 24»، والدكتور وليد مصطفى مالك شركة «توينتى فور سيفن»، والشريك فى الموقع، وعمر محمد عبدالعليم، رئيس مجلس إدارة «القاهرة 24»، وإسلام النحراوى مدير عام التحرير، والكاتب الصحفى عصام شلتوت، مستشار التحرير، ومحمود هانى، أحد مؤسسى الموقع ومدير التحرير التنفيذى.

هذا إلى جانب عدد كبير من الفنانين، على رأسهم آسر ياسين، ويسرا، وإلهام شاهين، وهالة صدقى، وكارول سماحة، وإيناس الدغيدى، وصبرى فواز، وميرنا وليد، فضلًا عن لفيف من كبار الإعلاميين والصحفيين، وإنجى أنور التى قدمت الحفل.