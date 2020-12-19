شكرا لقرائتكم خبر عن داعية: الصدقة تُحيي المتوفي في قبره والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ مصطفى العكريشي، الداعية الإسلامي بمؤسسة نبض الحياة للتنمية المجتمعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، إن الصدقة تُحيي المتوفي في قبره، وقد يدعوا المتوفي للمتصدق، وهذا واضح في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: «إنَّ أعمالَكم تُعرَضُ على أقاربِكم وعشائرِكم من أهلِ الآخِرةِ، فإن كان خيرًا فرِحوا واستبشَروا، وقالوا: اللهم هذا فضلُك ورحمتُك، وأتمِمْ نعمتَك عليه وأَمِتْهُ عليها، ويُعْرَضُ عليهم عملُ المسيءِ فيقولون: اللهم أَلْهِمْهُ عملًا صالحًا تَرْضَى به عنه وتُقَرِّبُه إليك».

وتابع «العكريشي»، خلال حواره مع الإعلامية نشوى مصطفى، ببرنامج «بنت البلد»، المذاع على فضائية «المحور»، مساء السبت، أن المتصدقين كان سيتبرع بمبلغ لصالح الفقراء والمحتاجين في وصلات المياه بمؤسسة نبض الحياة، ولكن بعد علمه بمشروع وقف النخيل، تبرع في وقف النخيل، قائلأً: «أنا مش همنع نفسي من ثواب عمل الخير».

وأشار إلى أن هذا المتبرع قام بإنشاء في وقف النخيل لزوجته، وقام بوقف آخر لزوجته في وصلات المياه، وقام بإنشاء وقف آخر لوالدته، ونجلها المتوفي ونجلته، ولنفسه، قائلاً: «أنا بعمل الوقف دا عشان أجبر بخاطرهم وقعد يبكي».