شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المخابرات العامة يزور بنغازى وينقل رسالة دعم وتأييد من السيسى للشعب الليبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الوزير عباس كامل، رئيس المخابرات العامة، السبت، زيارة إلى مدينة بنغازي الليبية، موفداً من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ونقل رئيس المخابرات العامة رساله دعم وتأييد من الرئيس للشعب الليبي على مختلف الأصعدة العسكرية والسياسية، في إطار الدور المصري الداعم لاستقرار الأوضاع في ليبيا والحفاظ على مقدراتها ومكتسباتها.

والتقى رئيس المخابرات العامة خلال الزياره بالمشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، وتم خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات محل الاهتمام والتأكيد على الجهود والتحركات المصرية الداعمة لمخرجات اجتماعات اللجنة العسكرية «5+5»، والتي أسفرت عن تثبيت وقف إطلاق النار واتخاذ عدد من الإجراءات التي تساهم في استقرار الوضع العسكري والأمني بكافة ربوع ليبيا.