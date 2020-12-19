شكرا لقرائتكم خبر عن نائب: البرلمان الأوروبي حصل على معلومات من جهات معادية للدولة المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ، إن بيان المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، للرد على بيان الاتحاد الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في مصر، صياغته دقيقه وقوية.

وتابع، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن البرلمان الأوروبي سقط سقطة قوية عندما اخترق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بالتدخل في شؤون الدول الأخرى.

ولفت أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ، إلى أن البرلمان الأوروبي حصل على معلومات من جهات ليست مصرية بل معادية للدولة المصرية ومعروف توجهاتها مسبقًا.

وأوضح أن تنسيقية شباب الأحزاب أصدرت بيانا للرد على بيان الاتحاد الأوروبي وتم ترجمته باللغتين الإنجليزية والفرنسية لتفنيد ما جاء في البيان الأوروبي بالأرقام والحالات.

وأردف النائب أن بيان الاتحاد الأوروبي انتهاك لسيادة الدولة المصرية، موجهًا حديثه للاتحاد الأوروبي «راجعوا ملف حقوق الإنسان عندكم قبل أن تتحدثوا عنه في مصر».