شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة حالة بناء بدون ترخيص في الكيلو 8 بسفاجا ومصادرة المعدات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الوحدة المحلية لمدينة سفاجا برئاسة هدي المغربي، رئيس مدينة سفاجا، مساء السبت، حملة مكبرة لإيقاف أي تعديات ومخالفات بدون ترخيص بمنطقه الكيلو 8، والتحفظ على معدات ومواد البناء.

وأوضحت رئيس المدينة أن الحملة أسفرت عن إيقاف أعمال بناء مخالف بدون ترخيص وتحرير المحاضر واتخاذ الإجراءات القانونية، وتنفيذ إزالة لاعمال إنشاء فندق بدون ترخيص، وتم التحفظ على مواد البناء المستخدمة وتحويل الأمر للجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم حيال المخالف.

وأكدت المغربي أن الوحدة المحلية لا تدخر جهدًا في ضبط ووقف حالات البناء المخالفة والعشوائية والتعديات على أملاك الدولة، والتصدي لكل من تسول له نفسه مخالفة التعليمات الصادرة، وشددت على تقديم تقرير يومي عن المرور والمتابعة بالمدينة والقرى التابعة لها.

ولفتت إلى أن لجنة الإزالة تمكنت من التصدي لمخالفة البناء بدون ترخيص، ومصادرة معدات البناء طبقًا للقانون، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية.

وناشدت رئيس المدينة المواطنين الالتزام بقوانين وقرارات الدولة، والتي تهدف للحفاظ على حق المواطنين.