شكرا لقرائتكم خبر عن عقب تشغيل العربات الروسي.. تعرف علي أسعار تذاكر جميع قطارات الوجه القبلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
عقب تشغيل السكة الحديد لخدمة القطارات العربات الروسي، بأسعار مختلفة عن مثيلتها من القطارات المميزة، أصبح هناك أكثر من سعر في قطارات السكة الحديد وفقا للدرجة والقطار.
«المصري اليوم» ترصد أسعار جميع درجات قطارات السكة الحديد في الوجه القبلي..
اسعار التذاكر من القاهرة - الواسطى
الدرجه المكيفه التانية ب 35
الدرجه المكيفه vip التانية ب 60
الدرجه العربات الروسي ب 20
الدرجه التانية امميزه ب 5
القاهرة - الفيوم
الدرجه المكيفه التانية ب 40
الدرجه التانية ألمميزه ب 7
القاهرة - بني سويف
الدرجه المكيفه التانية ب 40
الدرجه المكيفه الأولى ب50
الدرجه المكيفه vip التانية 65
الدرجه المكيفه vip الأولى 85
الدرجه العربات الروسي ب 20
الدرجه التانية ألمميزه ب 6
القاهرة - مغاغه
الدرجه المكيفه التانية ب 50
الدرجه المكيفه الأولى ب 65
الدرجه المكيفه vip التانيه ب 85
الدرجه المكيفه vip الأولى 110
الدرجه العربات الروسي 35
الدرجه التانية ألمميزه ب 9
القاهرةة- بني مزار
الدرجه المكيفه التانية ب 50
الدرجه المكيفه الأولى ب 70
الدرجه المكيفه vip التانيه ب85
الدرجه المكيفه vip الأولى ب 85
الدرجه العربات الروسي ب35
الدرجه التانية ألمميزه ب 12
القاهرة - المنيا
الدرجه المكيفه التانية 60
الدرجه المكيفه الأولى 80
الدرجه المكيفه vip التانيه ب100
الدرجه المكيفه vip الأولى 135
الدرجه العربات الروسي 40 ج
الدرجه التانية ألمميزه ب 14ج
القاهرة - ملوي
الدرجه المكيفه التانية 65
الدرجه المكيفه الأولى 90
الدرجه المكيفه vip التانيه 115
الدرجه المكيفه vip الأولى 150
الدرجه العربات الروسي 45
الدرجه التانية ألمميزه 14
القاهرة - أسيوط
الدرجه المكيفه التانية 75 ج
الدرجه المكيفه الأولى 105 ج
الدرجه المكيفه vip التانيه 120ج
الدرجه المكيفه vip الأولى 170
الدرجه العربات الروسي ب 50 ج
الدرجه التانية المميزه ب 16 ج
لقاهرة - سوهاج
الدرجه المكيفه التانية 85ج
الدرجه المكيفه الأولى 115ج
الدرجه المكيفه vip التانيه 135ج
الدرجه المكيفه vip الأولى 195ج
الدرجه العربات الروسي 55ج
الدرجه التانية ألمميزه ب 19ج
القاهرة - جرجا
الدرجه المكيفه التانية 185
الدرجه المكيفه الأولى 120
الدرجه المكيفه vip التانيه 140ج
الدرجه المكيفه vip الأولى 200ج
الدرجه العربات الروسي 60 ج
الدرجه التانية ألمميزه 20 ج
القاهرة - نجع حمادي
الدرجه المكيفه التانية 95
الدرجه المكيفه الأولى 125
الدرجه المكيفه vip التانيه 150
الدرجه المكيفه vip الأولى 215
الدرجه العربات الروسي 65
الدرجه التانية ألمميزه 21
القاهرة - قنا
الدرجه المكيفه التانية 100
الدرجه المكيفه الأولى 135ج
الدرجه المكيفه vip التانيه 155ج
الدرجه المكيفه vip الأولى 235ج
الدرجه العربات الروسي 65ج
الدرجه التانية ألمميزه 22ج
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القاهرة - الأقصر
الدرجه المكيفه التانية 105ج
الدرجه المكيفه الأولى 145ج
الدرجه المكيفه vip التانيه 165ج
الدرجه المكيفه vip الأولى 245ج
الدرجه العربات الروسي 70ج
الدرجه التانية ألمميزه 24ج
القاهرة - أدفو
الدرجه المكيفه التانية 120ج
الدرجه المكيفه الأولى 160ج
الدرجه المكيفه vip التانيه 185ج
الدرجه المكيفه vip الأولى 265ج
الدرجه العربات الروسي 80ج
الدرجه التانية ألمميزه 26ج
القاهرة - أسوان
الدرجه المكيفه التانية 125ج
الدرجه المكيفه الأولى 175ج
الدرجه المكيفه vip التانيه 190ج
الدرجه المكيفه vip الأولى 295ج
الدرجه العربات الروسي 85 ج
الدرجه التانية ألمميزه 28ج
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الوضع في مصر
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اصابات
124,280
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تعافي
106,157
-
وفيات
7,041
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