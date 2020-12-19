شكرا لقرائتكم خبر عن عقب تشغيل العربات الروسي.. تعرف علي أسعار تذاكر جميع قطارات الوجه القبلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقب تشغيل السكة الحديد لخدمة القطارات العربات الروسي، بأسعار مختلفة عن مثيلتها من القطارات المميزة، أصبح هناك أكثر من سعر في قطارات السكة الحديد وفقا للدرجة والقطار.

«المصري اليوم» ترصد أسعار جميع درجات قطارات السكة الحديد في الوجه القبلي..

اسعار التذاكر من القاهرة - الواسطى

الدرجه المكيفه التانية ب 35

الدرجه المكيفه vip التانية ب 60

الدرجه العربات الروسي ب 20

الدرجه التانية امميزه ب 5

القاهرة - الفيوم

الدرجه المكيفه التانية ب 40

الدرجه التانية ألمميزه ب 7

القاهرة - بني سويف

الدرجه المكيفه التانية ب 40

الدرجه المكيفه الأولى ب50

الدرجه المكيفه vip التانية 65

الدرجه المكيفه vip الأولى 85

الدرجه العربات الروسي ب 20

الدرجه التانية ألمميزه ب 6

القاهرة - مغاغه

الدرجه المكيفه التانية ب 50

الدرجه المكيفه الأولى ب 65

الدرجه المكيفه vip التانيه ب 85

الدرجه المكيفه vip الأولى 110

الدرجه العربات الروسي 35

الدرجه التانية ألمميزه ب 9

القاهرةة- بني مزار

الدرجه المكيفه التانية ب 50

الدرجه المكيفه الأولى ب 70

الدرجه المكيفه vip التانيه ب85

الدرجه المكيفه vip الأولى ب 85

الدرجه العربات الروسي ب35

الدرجه التانية ألمميزه ب 12

القاهرة - المنيا

الدرجه المكيفه التانية 60

الدرجه المكيفه الأولى 80

الدرجه المكيفه vip التانيه ب100

الدرجه المكيفه vip الأولى 135

الدرجه العربات الروسي 40 ج

الدرجه التانية ألمميزه ب 14ج

القاهرة - ملوي

الدرجه المكيفه التانية 65

الدرجه المكيفه الأولى 90

الدرجه المكيفه vip التانيه 115

الدرجه المكيفه vip الأولى 150

الدرجه العربات الروسي 45

الدرجه التانية ألمميزه 14

القاهرة - أسيوط

الدرجه المكيفه التانية 75 ج

الدرجه المكيفه الأولى 105 ج

الدرجه المكيفه vip التانيه 120ج

الدرجه المكيفه vip الأولى 170

الدرجه العربات الروسي ب 50 ج

الدرجه التانية المميزه ب 16 ج

لقاهرة - سوهاج

الدرجه المكيفه التانية 85ج

الدرجه المكيفه الأولى 115ج

الدرجه المكيفه vip التانيه 135ج

الدرجه المكيفه vip الأولى 195ج

الدرجه العربات الروسي 55ج

الدرجه التانية ألمميزه ب 19ج

القاهرة - جرجا

الدرجه المكيفه التانية 185

الدرجه المكيفه الأولى 120

الدرجه المكيفه vip التانيه 140ج

الدرجه المكيفه vip الأولى 200ج

الدرجه العربات الروسي 60 ج

الدرجه التانية ألمميزه 20 ج

القاهرة - نجع حمادي

الدرجه المكيفه التانية 95

الدرجه المكيفه الأولى 125

الدرجه المكيفه vip التانيه 150

الدرجه المكيفه vip الأولى 215

الدرجه العربات الروسي 65

الدرجه التانية ألمميزه 21

القاهرة - قنا

الدرجه المكيفه التانية 100

الدرجه المكيفه الأولى 135ج

الدرجه المكيفه vip التانيه 155ج

الدرجه المكيفه vip الأولى 235ج

الدرجه العربات الروسي 65ج

الدرجه التانية ألمميزه 22ج

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القاهرة - الأقصر

الدرجه المكيفه التانية 105ج

الدرجه المكيفه الأولى 145ج

الدرجه المكيفه vip التانيه 165ج

الدرجه المكيفه vip الأولى 245ج

الدرجه العربات الروسي 70ج

الدرجه التانية ألمميزه 24ج

القاهرة - أدفو

الدرجه المكيفه التانية 120ج

الدرجه المكيفه الأولى 160ج

الدرجه المكيفه vip التانيه 185ج

الدرجه المكيفه vip الأولى 265ج

الدرجه العربات الروسي 80ج

الدرجه التانية ألمميزه 26ج

القاهرة - أسوان

الدرجه المكيفه التانية 125ج

الدرجه المكيفه الأولى 175ج

الدرجه المكيفه vip التانيه 190ج

الدرجه المكيفه vip الأولى 295ج

الدرجه العربات الروسي 85 ج

الدرجه التانية ألمميزه 28ج