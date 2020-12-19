شكرا لقرائتكم خبر عن داعية: الصدقة في وقف النخيل مثل الزوجة الودود والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ مصطفى العكريشي، الداعية الإسلامي بمؤسسة نبض الحياة للتنمية المجتمعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، إن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بالزواج من المرأة الودود الولود، لأن الودود توفر الهدوء والمحبة والاستقرار، أما الولود فيأتي في إطار قوله تعالي: «الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا».

وتابع «العكريشي»، خلال حواره مع الإعلامية نشوى مصطفى، ببرنامج «بنت البلد»، المذاع على فضائية «المحور»، مساء السبت، أن الصدقة في وقف النخيل بمؤسسة «نبض الحياة» مثل الزوجة الودود، لان التصدق لوجه الله سيؤدي إلى نشر الأمن والطمأنينة والاستقرار المتوفر في الزوجة الودود، وهذا واضح في قوله تعالى: «مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ».

ولفت إلى أن التصدق في صك الوقف النخيل بمؤسسة «نبض الحياة»، ثوابه مثل الزوجة الولود، خاصة أن النخلة تنبت 8 فسيلات ممن النخل حولها كل عام، لافتًا إلى أن أكثر الأشخاص تبرعًا في وقف النخيل هم محدودي الدخل.