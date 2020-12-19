شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ التخطيط العمراني: القاهرة الخديوية لها طابع عمراني مميز وقبلة السياح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور سعيد حسنين، أستاذ التخطيط العمراني، إن القاهرة الخديوية لها طابع حديث، لافتاً إلى أنه أيضا يتم الاهتمام بالقاهرة التاريخية في بعض المناطق.

وأشار الدكتور سعيد حسنين، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «من القاهرة» المذاع على فضائية «سكاى نيوز عربية»، اليوم السبت، إلى أن القاهرة الخديوية لها طابع عمراني مميز، وتشابه العديد من مدن العالم التي هي قبلة للسياح.

ونوه بأنه لابد أن نعيد القاهرة الخديوية إلى رونقها، مشيرا إلى أن الدولة متجهة للمسار التراثي الذي يبدأ بالقاهرة التاريخية ويصل للفسطاط.

وأوضح أنه سوف يتم غلق مجموعة من الشوارع وأن تصبح مسارات للمشاة فقط، حتى لا تكون السيارات ملوثة لتلك المناطق الأثرية، مؤكدا أن مصر عاصمة التراث والحضارة.