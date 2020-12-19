شكرا لقرائتكم خبر عن بيان عاجل من «الخارجية» بشأن 17 صيادا مصريا موقوفين في تونس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال السفير عمرو محمود عباس، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين بالخارج بوزارة الخارجية، إن الخارجية المصرية تتابع عن كثب موقف 17 صيادا مصريا جرى توقيفهم من قبل السلطات التونسية، بعد ضبط مركب الصيد الذي كانوا على متنه بحالة صيد غير مشروع جنوب شرق جزيرة قرقنة التونسية.
وأكد مساعد وزير الخارجية، في بيان صحفي السبت، استمرار السفارة المصرية في تونس في إجراء الاتصالات اللازمة مع الجهات التونسية المعنية للتأكد من سلامة الصيادين المصريين ومتابعة سير التحقيقات الخاصة بالواقعة.
كان فريق التدخل السريع لخفر السواحل التونسي قد تولى توقيف المركب والتوجه به نحو القاعدة البحرية الرئيسية بمدينة صفاقس لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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