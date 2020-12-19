شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «صحة الشرقية» يناقش خطة عمل المستشفيات العامة والمركزية والنوعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مساء السبت، اجتماعا مع مدير عام الطب العلاجي، ومدير إدارة المستشفيات، ومدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بمديرية الشؤون الصحية، وذلك بمكتبه بديوان عام المديرية .

تناول الاجتماع مناقشة خطة العمل بجميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية، وعرض تقارير المرور عليها والسلبيات والايجابيات، والخطط التصحيحية، لانتظام سير العمل بكل مستشفي، كما تم مناقشة جاهزية المستشفيات لمواجهة الطقس السيء والسيول، نظراً لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، خلال الفترة القادمة.

وشدد وكيل وزارة الصحة على ضرورة المتابعة المستمرة والمكثفة لمنافذ تقديم الخدمة الطبية، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وتوفير الكميات اللازمة من فصائل الدم ومشتقاته، ومتابعة شبكة الغازات، ومخارج الأكسجين، وأعمال الصيانة الدورية بالمستشفيات، ومتابعة النظافة العامة، والتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة بها.

كما وجه وكيل الوزارة بزيادة القوي البشرية بالأقسام الحرجة، والتأكيد على تأمين مصادر المياه، والكهرباء بالمستشفيات، ومتابعة أعمال الجرد والتطهير اليومي بها.