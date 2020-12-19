شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تعلن تصنيع اللقاح الصينى في مصر قريبا لتوفير جرعات تكفى 20 مليون مواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشارة وزيرة الصحة لشؤون الأبحاث، إن الأطقم الطبية ستكون الفئات الأولى بالحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد، وقريبا سوف يتم الإعلان على موقع وزارة الصحة تفاصيل عن اللقاحات قبل الحصول عليها.

وأضافت الدكتورة نهى عاصم، خلال لقائها مع الإعلامى عمرو عبد الحميد ببرنامج "من القاهرة" المذاع على فضائية "سكاى نيوز عربية"، اليوم السبت، أن كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة ضمن الفئات الأولى بالحصول على لقاح كورونا.

وأشارت إلى أن هناك خطوات استباقية تسير تجاه التجارب الخاصة باللقاحات، وشاركت مصر فى التجربة الاكلينية الخاصة باللقاح الصيني.

وأوضحت أن هناك اتفاقيات دولية بتصنيع اللقاح الصينى فى مصر طبقا لاتفاقية جابى الدولية، وذلك من أجل توفير جرعات تكفى 20 مليون مواطن، كما تم التواصل مع شركة استرازينيكا.