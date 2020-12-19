شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة تؤكد عدم إقامة حفلات لكبار الفنانين بسبب التجمعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عبد الفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار لشئون المنشآت الفندقية، إن الوزارة تتابع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ إجراءات قانونية لعدد من المنشآت الفندقية بسبب تجاوز العدد أو مخالفة الغلق.

وأضاف العاصى، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم، تقديم لبني عسل، والمذاع عبر فضائية الحياة، أن الوزارة تعمل على مساعدة الدولة في إدارة أزمة فيروس كورونا، قائلا:" الاحتفالات العادية المتعارف عليها والتى يكون بها مطربون كبار لم يتم إقامتها بسبب التجمعات الكبيرة".

وأكمل مساعد وزير السياحة والآثار لشئون المنشآت الفندقية، أن القطاع يحاول بقدر الإمكان التوافق مع توصيات اللجنة الطبية بمجلس الوزراء لمساعدة المواطنين والدولة، مؤكدا على أن المرور والتفتيش غير محدد أو مرئي بالنسبة للمنشآت السياحية.