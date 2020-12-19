شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم الجيزة تخفض العمل بالمديرية والإدارات التعليمية بالتناوب بنسبة 50% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر خالد حجازى ، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، تقسيم العاملين بديوان عام المديرية والإدارات التعليمية الحضور للعمل بنسبة لا تقل عن 50 % بالتناوب وبما لا يخل بسير العمل والعملية التعليمية، والتواجد اليومى بالعمل لكافة مديرى العموم ومديرى الإدارات التعليمية، كما يتم تنفيذ العمل بهذا القرار من يوم غدا الأحد الموافق 20 يسمبر 2020.

وأكد مدير تعليم الجيزة أن القرار جاء بناء على الكتاب الدورى رقم ( 306 ) لسنة 2020 والصادر من مكتب السكرتير العام بمحافظة الجيزة ، وفى إطار الاجراءات الوقائية والاحترازية حيال مواجهة تداعيات فيروس كورنا ، وذلك بناء على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة .

وكان اللواء علاء بدران السكرتير العام بمحافظة الجيزة، أصدر قرار بتخفيض العمالة وتقسيم العاملين بالديوان العامة وجميع الدواوين التابعة للمحافظة بنسبة 50% والتناوب فى الحضور للعمل، عدا الإدارات الميدانية "الإدارات الهندسية وادارة الاشغالات والإدارات الهندسية وادارات المتابعة الميدانية، والأمن والمواقف والسرفيس والمرافق والطرق والنظافة، وغيرها طبقا لما يراه رئيس كل جهه، وذلك لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا.

كما نص القرار على تواجد كل رؤساء الإدارات المركزية ومديرى العموم ومديرى الإدارات.