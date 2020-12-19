شكرا لقرائتكم خبر عن حي الدقي يرفع الإشغالات بمحيط مترو البحوث وكوبرى الخشب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفذ حى الدقى بمحافظة الجيزة، حملة مكبرة لرفع الإشغالات نهاية شارع الأنصار ومنطقه كوبرى الخشب وتم إخلاء الشارع تماما من أي اشغالات بالقرب من محطة مترو البحوث، حيث تم التنسيق مع هيئة النظافة لرفع المخلفات بعد رفع الاشغالات وكذا التنسيق مع المرور لرفع سيارات الانتظار الخاطئ لتيسير حركة المرور وضبط السيارات المخالفة وذلك بحضور اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حى الدقى.

وكانت المنطقة المحيطة بمحطة مترو البحوث ونهاية شارع الأنصار ومنطقة كوبرى الخشب، تعانى من الإشغالات واستغلال المكان من سيارات السيرفيس، ما جعل مظاهر الفوضى أو العشوائية، تؤثر على المكان.

وكانت محافظة الجيزة بالتعاون مع مديرية أمن الجيزة، قد شنت حملة لتطهير شوارع ناهيا وترعة الزمر ومتفرعاتهم بحى بولاق الدكرور من الباعة الجائلين وكافة أشكال التعديات والإشغالات للمحال والمنشأت التجارية والأكشاك التى كانت تتعدى على حرم الطريق العام وتتسبب فى شكاوى يوميه من المواطنين لما تسببه من الإزعاج وعرقلة سير المارة والسيارات.

من جانبه أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن الحملات استهدفت تحقيق الانضباط لإحداث سيولة مرورية ولرفع الإشغالات ومتابعة مدى التزام المحال والمقاهى والمطاعم بالإجراءات الاحترازية ومواعيد الغلق وعدم التعدى على حرم الطريق العام، مشيراً إلى أنه تم غلق وتشميع 13 محل ومنشأة مخالفة وإزالة الأكشاك المخالفة والتندات وكافة أوجه التعدى على حرم الطريق العام.