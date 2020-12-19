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لا يشمل المعلمين.. "تعليم الجيزة": قرار الـ50% ينطبق على الإداريين فقط

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

وجهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، الإدارات التعليمية، اليوم السبت، بتقسيم العاملين في الوزرات والهيئات الحكومية، للعمل بالتناوب بنسبة 50%.

وأكد خالد حجازي، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن القرار صدر من محافظ الجيزة، تنفيذًا لتكليف رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس .

وأضاف حجازي لـ"الخليج 365"، أنه يبدأ العمل بهذا القرار بداية من غدٍ الأحد، مؤكدًا أن القرار يطبق على العاملين بالمديرية والإدارات التعليمية، وليس المعلمين.

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