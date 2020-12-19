شكرا لقرائتكم خبر عن مطار الغردقة يستقبل أول رحلة طيران سياحية قادمة من فرانكفورت منذ أزمة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل مطار الغردقة الدولى، مساء اليوم السبت، أول رحلة طيران سياحية قادمة من مطار فرانكفورت الألمانى، منذ انتشار فيروس كورونا المستجد، تقل على متنها 125 راكبا.

تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا مع الركاب من حيث أعمال التعقيم للركاب والحقائب كذلك قياس درجة الحرارة التأكد من وجود تحليل الـpcr للركاب سلبي.

واستقبلت إدارة مطار الغردقة الدولى الطائرة بمدافع المياه كاحتفال بوصولها لأول مرة للمطار، وكذلك تم تقديم الورود والهدايا للركاب للترحيب بهم في مصر.

ومن المقرر أن تصل رحلة أخرى من برلين مساء اليوم السبت على متن طائرة الشركة الوطنية «إير كايرو» والتى تعد ثانى رحلة طيران سياحية تصل مطار الغردقة الدولى منذ انتشار فيروس كورونا المستجد من ألمانيا.

يذكر أن السياحة الألمانية لم تصل الغردقة منذ غلق الطيران بين الدول بسبب كورونا في مارس الماضي